Кулеба объяснил, зачем РФ заявила об эвакуации своих дипломатов

Москва пытается показать, что от Украины исходит угроза

Заявления МИД России о возможной эвакуации российских дипломатов из Киева являются попыткой выставить Украину агрессором, чьи действия ставят под угрозу россиян. Такое мнение на брифинге высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Накануне главы МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия, возможно, будет "рекомендовать" части своего дипломатического корпуса в Киеве покинуть Украину ради своей "безопасности". При этом он высказал предположение, что Запад готовит некую провокацию в Украине, из-за чего западные дипломаты и стали выезжать из Киева.

"Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемых Россией нарративов, что Украина готовит какие-то агрессивные действия. Они пытаются таким образом продемонстрировать, что их дипломаты находятся в опасности и нуждаются в защите. Это все игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием "кто виноват?"- считает глава МИД Украины.

Напомним, госсекретарь США заявил, что вторжение России в Украину может произойти в любой момент. В США убеждены, что агрессия РФ непредсказуема, и война может быть начата в любой момент.

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