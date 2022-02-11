У Путина пожаловались, что Украина не идет на уступки

На переговорах Киев отказался выполнять волю Москвы, а Запад не желает давить на украинцев

Украина отказалась идти на уступки России во время переговоров советников в "нормандском формате". Об этом сообщил на брифинге представитель РФ на этих переговорах, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Читайте также: Блокировка морей: Украина обратилась в ООН

По его словам, планировалось обсудить внедрение в украинскую конституцию "особого статуса Донбасса", а также прямые переговоры между Киевом и боевиками.

"Преодолеть разногласия сегодня не удалось. (…) Именно по этим вопросам мы договорились, что нужно было бы преодолеть различную интерпретацию Минских договоренностей, преодолеть это не удалось, по крайней мере в документах... Позиция Украины непоколебима – отказались в этом документе об этих заявлениях даже цитировать Минские соглашения", – рассказал Козак.

Читайте также: Шольц обратился к России насчет Украины

Он также заявил, что Россия добивалась подписания заключительного соглашения по этим вопросам, но Украина отказалась. Козак посетовал, что представители Германии и Франции в свою очередь отказались "давить" на Украину.

Напомним, ранее Ермак озвучил итоги встречи советников Нормандии. Переговоры в нормандском формате, продолжавшиеся девять часов, прошли без ощутимых результатов, завил Ермак.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.