Суд не изменил меру пресечения Порошенко по "угольному" делу

Прокуроры требовали арестовать политика с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Апелляционный суд Киева не стал изменять меру пресечения экс-президенту и нардепу Петру Порошенко по "угольному" делу. Личное обязательство продолжает распространяться на политика. Подробности стали известны из трансляции заседания суда.

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Так, прокуроры просили киевский суд отменить решение, принятое Печерским районным судом Киева. Предлагалось взять Порошенко под стражу с альтернативой залога, сумма которого могла бы составить до 1 млрд грн.

Ходатайство прокуратуры и ходатайство стороны защиты апелляционная инстанция не удовлетворила. Мера пресечения в виде личного обязательства изменена не была. Отметим, что Порошенко также обязан сдать паспорта для выезда за границу.

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Напомним, Порошенко является фигурантом так называемого "угольного" дела. Его обвиняют в организации схемы поставок угля из ОРДЛО, за который оккупантам заплатили 1,5 млрд грн. Следствие считает, что депутат, будучи президентом, действовал в сговоре с группой лиц, в том числе из высшего руководства РФ. Порошенко обвиняют в "государственной измене", "финансировании терроризма" и "создании террористической организации".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин предложил Порошенко политическое убежище. Нардеп ответил, что в Украине разберутся и без него.

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