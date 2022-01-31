Порошенко отказался давать показания в ГБР

Экс-президент уверен, что его преследуют по политическим причинам

Пятый президент Петр Порошенко не будет сотрудничать со следствием в так называемом "угольном деле", где его подозревают в государственной измене. Об этом он заявил на брифинге под стенами Государственного бюро расследований.

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В понедельник, 31 января, экс-президент явился на вызов следователя, который назначил допрос. Перед тем, как войти в здание, Порошенко недолго пообщался с журналистами.

Он отметил, что "как законопослушный гражданин" прибыл на допрос "по абсолютно пустому никчемному делу".

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"Я точно не буду участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать какие-либо показания... Никакого сотрудничества с моей стороны не будет, потому что это только легитимизирует преступные действия Зеленского и Тататрова. Это будет принципиальная позиция", - заявил Порошенко.

Напомним, в ГБР хотят устроить одновременный допрос Порошенко и Медведчука. Государственное бюро расследований не исключает, что устроить перекрестный допрос Петра Порошенка и Виктора Медведчука.

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