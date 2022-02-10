МИД: Российские "гарантии безопасности" – это заряженный револьвер

Россия не предлагает обсуждать безопасность, а ставит ультиматумы, считает глава МИД Украины

Так называемые "гарантии безопасности", которые Россия предложила Западу в декабре прошлого года – это не предложения для обсуждения, а заряженный револьвер, который положили на стол. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая во Французском институте международных отношений, сообщает пресс-служба МИД.

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Кулеба акцентировал на том, что Россия стянула огромное количество войск к украинской границе, после чего были выдвинуты ультиматумы, и в Европе наступил тяжелый кризис безопасности.

"Ультиматумы, звучащие из Кремля уже в виде документов, просто не предполагают приемлемых решений. Требование брать или не брать какие-либо страны в НАТО, забрать войска с территории Альянса неприемлемо. Это не предложения к обсуждению, это положенный на стол заряженный револьвер", - заявил украинский министр.

Напомним, Украина ждет реакции Запада на блокирование моря Россией. Если Россию не наказать, она применит эту тактику по всему миру, считает глава Минобороны.

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