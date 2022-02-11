Под Ровно сотрудники СБУ ранили пятерых копателей янтаря

По данному факту следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство.

В Ровенской области возле села Ельное вчера, 10 февраля, произошло вооруженное столкновение между копателями янтаря и сотрудниками Службы безопасности Украины. Ранено 5 местных жителей, сообщила пресс-служба ГБР.

В сообщении говорится, что вчера примерено в 17:00 возле села Ельное сотрудники СБУ заподозрили нескольких гражданских лиц в незаконной добыче янтаря. Правоохранители попытались проверить свои подозрения, но местные жители начали им сопротивляться. Копатели янтаря использовали в драке ножи, топоры и бензопилы. Сотрудники СБУ открыли огнь из огнестрельного оружия.

В результате было ранено пять местных жителей. Четыре из них ранены в ноги, а один – в предплечье. Их жизни ничего не угрожает.

По данному факту следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением оружия). Выясняются все обстоятельства этого происшествия.

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Напомним, ранее стало известно, что контрразведчики СБУ разоблачили и задержали вражеского агента, который готовился совершить теракт в Киеве.

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