В Ужгороде владелец сети аптек оказался наркоторговцем

Злоумышленники сбывали запрещенные психотропные вещества на территории всей Украины.

В Ужгороде полицейские ликвидировали наркогруппировку, которую организовал 55-летний владелец сети аптек. Злоумышленники сбывали запрещенные психотропные вещества на территории всей Украины, сообщил Отдел полиции Закарпатской области.

По версии досудебного следствия, организовал преступную группу, которая занималась сбытом запрещенных веществ, владелец сети аптек. К преступной деятельности он привлек еще 6 человек, в том числе женщину-фармацевта, которая работала в одной из его аптек.

Сообщники организатора этой банды занимались поиском клиентов и реализацией нескольких видов психотропных веществ. На специальных Интернет-сайтах они принимали заказы. Свой товар злоумышленники продавали по всей Украине.

Правоохранители задержали организатора преступной группы, а также двух его сообщников. Им уже сообщили о подозрении в преступлении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой). Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее полицейские Винницкой области разоблачили межрегиональную преступную группу, участники которой занимались сбытом метадона. Ее возглавляла 32-летняя женщина.

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