В Харькове банда псевдополицейских грабила людей

Бандиты врывались в дома граждан, выдавая себя за полицию

В Харькове правоохранители обезвредили преступную группировку, участники которой маскировались под сотрудников полиции и грабили горожан. Об этом сообщает СБУ.

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“Участники банды совершали вооруженные налеты на дома граждан и “выбивали” из них деньги и другие ценные вещи. Нападавшие запугивали людей оружием, применяли к ним насилие и угрозы физической расправы”, – говорят в СБУ.

Хотя банда и состояла из ранее судимых за тяжкие преступления лиц, в своей преступной деятельности бандиты притворялись правоохранителями.

Пятерых активных участников банды были задержаны: трое – после очередного разбойного нападения, двое – при попытке спрятать огнестрельное оружие. Шестой участник банды объявлен в розыск.

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В ходе обысков у злоумышленников изъяли большое количество оружия, включая переносной зенитно-ракетный комплекс с боевой ракетой, четыре ручных противотанковых гранатомета, 23 автомата, а также пистолеты, гранаты и большое количество боеприпасов.

Все фигуранты получили подозрения по ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный в условиях военного положения, соединенный с проникновением в помещение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил задержанных под стражу, а одного из них – несовершеннолетнего – под домашний арест.

Напомним, в Киеве задержали агентов РФ, передававших координаты столичных ТЭЦ. Оккупанты планировали использовать информацию для серии ракетных ударов по Киеву в течение подготовки к отопительному сезону.

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