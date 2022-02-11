Боевики на Донбассе ранили украинского военного

На Донбассе в результате обстрелов пострадал один украинский военнослужащий.

| Автор: Шароди Диана

В пятницу, 11 февраля, вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов получил ранения украинский военный.

Читайте также: Сутки в ООС: Боевики стреляли из гранатометов

Об этом отчитывается пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что один из вражеских обстрелов был произведен вблизи Марьинки. Российские наемники задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Кроме того, в направлении Невельского оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пески боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное",

-отчитываются в ООС.

В штабе добавили, что рубежи украинских подразделений остались прежними, а ситуация в районе ООС - контролируемая.

Читайте также: Сутки в ООС: Боевики нарушили "тишину" 5 раз, есть раненые

Напомним, на Донбассе во время контрдиверсионных учений сотрудники СБУ нашли реальный тайник с боеприпасами и оружием. Подробности передает пресс-служба правоохранителей. В сообщении говорится, что по предварительной информации, тайник был обустроен участниками российско-гибридных войск. Его целью было проведение диверсий на Донбассе и сопротивление силам АТО/ООС.