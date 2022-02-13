В Раде поддержали законопроект о реконструкции старого жилого фонда

Комитет Рады поддержал проект закона, который позволит местным властям обновлять жилой фонд.

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады поддержал законопроект по осуществлению комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда. Документ позволит запустить процесс обновления жилищного фонда в Украине. Об этом заявила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

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«Поддержанный комитетом документ является очень важным, ведь действующий закон о реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда содержит ряд требований, которые на практике реализовать невозможно. Сейчас дело должно сдвинуться с мертвой точки. В законопроекте предусмотрены механизмы, которые наконец-то сбалансируют интересы инвесторов-застройщиков, граждан и местных властей и помогут органам местного самоуправления начать процесс обновления жилого фонда», – отметила Наталья Козловская.

Законопроектом в частности предусмотрено:

введение алгоритма принятия решения о реконструкции устаревшего жилья;

реконструкции подлежат не только многоквартирные дома, но и имеющиеся объекты социально-транспортной инфраструктуры, расположенные в пределах подлежащего реконструкции квартала;

усовершенствование процедуры компенсации владельцам устаревшего жилья;

разные варианты отселения жителей квартала во время проведения реконструкции;

определенные мероприятия по реконструкции квартала или микрорайона: реконструкция многоквартирных домов, в частности, это модернизация, с отселением жильцов или без отселения, или сноса многоквартирного дома;

расширенный список источников финансирования проектов реконструкции.

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Реконструкция жилых объектов будет осуществлена ​​в рамках новых строительных норм, предусматривающих аспекты энергоэффективности, безбарьерности, создания необходимых инфраструктурных условий и т.д., что в дальнейшем значительно снизит затраты на содержание жилья.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде пройдет совещание с участием силовиков.