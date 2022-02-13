Почта
 

В Раде поддержали законопроект о реконструкции старого жилого фонда

Комитет Рады поддержал проект закона, который позволит местным властям обновлять жилой фонд.
 |  Автор: Максим Григорьев
В Раде поддержали законопроект о реконструкции старого жилого фонда
Старый жилой фонд будут обновлять силами местных властей / Wikimedia

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады поддержал законопроект по осуществлению комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда. Документ позволит запустить процесс обновления жилищного фонда в Украине. Об этом заявила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

Читайте также: Украинцам разрешат выходить на пенсию в любом возрасте

«Поддержанный комитетом документ является очень важным, ведь действующий закон о реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда содержит ряд требований, которые на практике реализовать невозможно. Сейчас дело должно сдвинуться с мертвой точки. В законопроекте предусмотрены механизмы, которые наконец-то сбалансируют интересы инвесторов-застройщиков, граждан и местных властей и помогут органам местного самоуправления начать процесс обновления жилого фонда», – отметила Наталья Козловская.

Законопроектом в частности предусмотрено:

  • введение алгоритма принятия решения о реконструкции устаревшего жилья;
  • реконструкции подлежат не только многоквартирные дома, но и имеющиеся объекты социально-транспортной инфраструктуры, расположенные в пределах подлежащего реконструкции квартала;
  • усовершенствование процедуры компенсации владельцам устаревшего жилья;
  • разные варианты отселения жителей квартала во время проведения реконструкции;
  • определенные мероприятия по реконструкции квартала или микрорайона: реконструкция многоквартирных домов, в частности, это модернизация, с отселением жильцов или без отселения, или сноса многоквартирного дома;
  • расширенный список источников финансирования проектов реконструкции.

Читайте также: Киевлянин затеял стрельбу из-за ремонта в квартире этажом выше

Реконструкция жилых объектов будет осуществлена ​​в рамках новых строительных норм, предусматривающих аспекты энергоэффективности, безбарьерности, создания необходимых инфраструктурных условий и т.д., что в дальнейшем значительно снизит затраты на содержание жилья.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде пройдет совещание с участием силовиков.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK