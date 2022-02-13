В Раде поддержали законопроект о реконструкции старого жилого фонда
Комитет Рады поддержал проект закона, который позволит местным властям обновлять жилой фонд.
Комитет по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады поддержал законопроект по осуществлению комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда. Документ позволит запустить процесс обновления жилищного фонда в Украине. Об этом заявила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Козловская.
Читайте также: Украинцам разрешат выходить на пенсию в любом возрасте«Поддержанный комитетом документ является очень важным, ведь действующий закон о реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда содержит ряд требований, которые на практике реализовать невозможно. Сейчас дело должно сдвинуться с мертвой точки. В законопроекте предусмотрены механизмы, которые наконец-то сбалансируют интересы инвесторов-застройщиков, граждан и местных властей и помогут органам местного самоуправления начать процесс обновления жилого фонда», – отметила Наталья Козловская.
Законопроектом в частности предусмотрено:
- введение алгоритма принятия решения о реконструкции устаревшего жилья;
- реконструкции подлежат не только многоквартирные дома, но и имеющиеся объекты социально-транспортной инфраструктуры, расположенные в пределах подлежащего реконструкции квартала;
- усовершенствование процедуры компенсации владельцам устаревшего жилья;
- разные варианты отселения жителей квартала во время проведения реконструкции;
- определенные мероприятия по реконструкции квартала или микрорайона: реконструкция многоквартирных домов, в частности, это модернизация, с отселением жильцов или без отселения, или сноса многоквартирного дома;
- расширенный список источников финансирования проектов реконструкции.
Читайте также: Киевлянин затеял стрельбу из-за ремонта в квартире этажом вышеРеконструкция жилых объектов будет осуществлена в рамках новых строительных норм, предусматривающих аспекты энергоэффективности, безбарьерности, создания необходимых инфраструктурных условий и т.д., что в дальнейшем значительно снизит затраты на содержание жилья.
Напомним, ранее сообщалось, что в Раде пройдет совещание с участием силовиков.
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