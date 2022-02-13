В Днепре неизвестный открыл стрельбу возле кафе

Нападавшего разыскивает полиция.

В воскресенье, 13 февраля, в полицию обратился 29-летний мужчина, который рассказал, что выпивал с незнакомым мужчиной в кафе "Пастораль" на улице Баррикадной, 5Д. Около 5:40 утра они вышли на улицу и там повздорили. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Конфликт закончился тем, что мужчина достал травматический пистолет и около 10 раз выстрелил в сторону заявителя. В результате пострадавший получил травмы левого бедра и ягодицы.

Пострадавшего доставили в 16-ю больницу. Все обстоятельства устанавливают полицейские.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области четырех человек расстреляли в кафе.