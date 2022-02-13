Зеленский призвал ЕС ввести превентивные санкции против РФ

Президент Украины пообщался с президентом Европейского совета.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили ситуацию с безопасностью, а также шаги, предпринимаемые с целью деэскалации и достижения мира в рамках существующих переговорных форматов, в частности в Нормандском, сообщает официальный сайт президента Украины.

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Владимир Зеленский и Шарль Мишель обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных мероприятий, переговоров и контактов со стратегическими партнерами.

"Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем поддаваться на провокации", – заявил Зеленский.

Также он поблагодарил Шарля Мишеля и лидеров ЕС за то, что их дипломаты остаются в Украине и выполняют свою работу.

"Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый большой враг – это паника", – подчеркнул президент.

Также Зеленский заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС не будет закрывать представительство в Киеве.