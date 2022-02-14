В Украине снизилось количество новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 4 млн случаев коронавируса.

В Украине в воскресенье, 13 февраля, медики зафиксировали 16 993 новых случая COVID-19, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. 142 человека умерли от осложнений, а 9 338 – выздоровели.

Состояние здоровья 2 270 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

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Больше всего новых случаев болезни в воскресенье зафиксировали в Киеве (2293) и в Одесской области (1519). Меньше всего – в Луганской области (245).

Всего с начала пандемии в Украине уже подтверждено 4 542 693 случая СOVID-19. Выздоровели 3 788 395 человек, а 102 950 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 958 214 человек.

Вакцинацию 13 февраля в нашей стране проводили 343 мобильные медицинские бригады, 1 726 пунктов вакцинации и 407 центров вакцинации населения.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыла партия таблеток, которые предназначены для лечения COVID-19. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата "Молнупиравир" американской компании Merck Sharp&Dohme.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr