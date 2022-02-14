Карантин в Украине: в "красной" зоне пять областей, в "желтой" - три

Минздрав Украины обновил эпидемиологические показатели по ситуации с коронавирусом.

Минздрав Украины в понедельник, 14 февраля, обновил эпидемиологические показатели по ситуации с коронавирусом. В "красной" зоне адаптивного карантина по-прежнему находятся пять областей, свидетельствуют данные Минздрава.

В частности, на данный момент в "красной" зоне адаптивного карантина находятся Ивано-Франковская, Ровенская, Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области. В "желтой" зоне – Киев, а также Полтавская и Харьковская области. Все остальные области входят в "оранжевую" зону карантина.

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В целом по Украине превышен показатель выявления случаев инфицирования коронавирусом (27,1% при норме 20%) и уровень госпитализаций (64.5 при норме 60).

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 14 февраля 2022 года было подтверждено 4 542 693 случая СOVID-19. Выздоровели 3 788 395 человек, а 102 950 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 958 214 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыла партия таблеток, которые предназначены для лечения COVID-19. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата "Молнупиравир" американской компании Merck Sharp&Dohme.

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