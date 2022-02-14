Украина может отказаться от НАТО: В МИД объяснили заявление посла

Слова дипломата о предотвращении полномасштабной войны были вырваны из контекста, отметили в ведомстве.

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО. Спикер МИД Олег Николенко объяснил это заявление. Соответствующую публикацию он сделал на своей странице в Facebook.

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Так, в интервью BBC Radio 5 Live посол сказал, что Украина могла бы рассмотреть вариант невступления в НАТО учитывая существующую угрозу.

"Я сейчас частично иду против главного документа, который у нас есть (Конституция). Когда я говорю, что мы проявляем гибкость, пытаясь найти наилучший выход. Если нам придется пройти через какие-либо серьезные уступки, это то, что мы можем сделать", – говорил Пристайко.

🗣️"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



🎧⬇️ — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

Он также отмечал, что РФ уже окружена странами-членами НАТО, и Украина ситуацию с безопасностью особо не изменит. Москве же не нравится, что Украина может стать "чем-то другим, чем Россия", из-за чего россияне захотят менять что-то в своей стране.

Реакция МИД Украины

Олег Николенко объяснил, что слова Пристайко о якобы готовности Украины рассмотреть отказ от членства в НАТО для предотвращения войны с РФ были вырваны из контекста. По его словам, Украина готова идти на любые форматы диалога ради сохранения жизней украинцев и мира.

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"…Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или другого альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности", – сказал Николенко.

По его словам, лучшей гарантией было бы немедленное предоставление Украине членства в НАТО.

"При этом, ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", – подчеркнул спикер МИД.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена в Киев.

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