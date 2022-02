Украина может отказаться от НАТО: В МИД объяснили заявление посла

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО. Спикер МИД Олег Николенко объяснил это заявление. Соответствующую публикацию он сделал на своей странице в Facebook.

Так, в интервью BBC Radio 5 Live посол сказал, что Украина могла бы рассмотреть вариант невступления в НАТО учитывая существующую угрозу.

"Я сейчас частично иду против главного документа, который у нас есть (Конституция). Когда я говорю, что мы проявляем гибкость, пытаясь найти наилучший выход. Если нам придется пройти через какие-либо серьезные уступки, это то, что мы можем сделать", – говорил Пристайко.

🗣️"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



🎧⬇️