Зеленский зовет Байдена в Киев
Президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину в ближайшие дни, сообщила пресс-служба президента Украины по итогам телефонного разговора Зеленского и Байдена
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"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", - заявил Зеленский.
Во время разговора президенты обсудили ситуацию вокруг Украины – обменялись имеющейся информацией, ее оценками и обговорили пути деэскалации.
Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски, готова к любому развитию ситуации.
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"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой", – подчеркнул он.
Зеленский также выразил надежду, что поддержка США и других стран поможет предотвратить распространение панических настроений.