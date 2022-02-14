В Украине стабилизируется ситуации с COVID-19, - Ляшко

Такая тенденция началась на неделю раньше, чем прогнозировало Министерство здравоохранения.

В Украине впервые за последний месяц наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Такая тенденция началась на неделю раньше, чем прогнозировало Министерство здравоохранения, рассказал во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"После 4 недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине, начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние четыре недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад", - сказал министр.

Он подчеркнул, что с начала роста заболеваемости зарегистрировано снижение недельного количества новых случаев болезни в девяти регионах. Заметней всего - в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 14 февраля 2022 года было подтверждено 4 542 693 случая СOVID-19. Выздоровели 3 788 395 человек, а 102 950 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 958 214 человек.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыла партия таблеток, которые предназначены для лечения COVID-19. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата "Молнупиравир" американской компании Merck Sharp&Dohme.

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