ГПСУ опровергла запрет въезда для россиян призывного возраста

Государственная пограничная служба Украины не запрещала въезд для всех мужчин граждан РФ призывного возраста.

Государственная пограничная служба Украины не запрещала въезд для всех мужчин граждан РФ призывного возраста, как сообщили некоторые украинские СМИ. Об этом проинформировала "Украинская правда" со ссылкой на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко.

"Ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину: кто-то из-за превышения срока пребывания в нашей стране, кто-то из-за запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия, кто-то не имеет надлежащих для этого документов , а кто-то из-за ковидных ограничений.

Конечно, среди иностранцев есть и граждане РФ, которые, следуя в нашу страну, должны соблюдать условия въезда", - сказал Демченко.

Демченко подчеркнул, что украинские пограничники руководствуются нормами законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы. Иностранцам для въезда в Украину нужно доказать цель поездки, не нарушать правила въезда-выезда, иметь надлежащие документы.

Напомним, ранее СБУ рассказала, откуда берутся фейки о "вторжении" РФ и зачем их распространяют.

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