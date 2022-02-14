"Нагнетание паники": В СБУ объяснили фейки о вторжении РФ

Происходящее в комплексе является очередной мощной волной гибридной войны.

Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники. Это приносит пользу только врагам. Откуда берутся фейки о "вторжении" РФ и зачем их распространяют, рассказали в пресс-службе СБУ.

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"Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе – ничто иное как очередная волна гибридной войны", – объяснили в СБУ.

Правоохранители Службы постоянно анализирует разные сценарии развития событий, на каждый из которых выработан четкий план. На угрозы СБУ и другие органы безопасности реагируют заранее.

Информационное нагнетание происходит с целью создания тревожных настроений среди украинцев и подрыва веры в способность страны защитить своих граждан, добавили в пресс-службе.

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Например, гибридная война фиксируется в соцсетях и отдельных СМИ, распространяющих нарративы России. Правоохранители ей активно противодействуют.

"Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов… Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

В это же время в СБУ призывают сохранять спокойствие и не вестись на провокации, так как паника играет на пользу врагам. Украинцев также просят мыслить критически, проверять информацию и доверять лишь официальным источникам.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев запросил срочную встречу со странами ОБСЕ и РФ.

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