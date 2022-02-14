Если какой-то "гиркин" попытается захватить здания, он будет расстрелян, - Монастырский

Министр подчеркнул, что все структуры МВД выполняют поставленные задачи по обеспечению внутренней безопасности Украины.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал украинцев на фоне угрозы нового вторжения России сохранять спокойствие и продолжать свою ежедневную работу. В видеообращении он подчеркнул, что все структуры МВД выполняют поставленные задачи по обеспечению внутренней безопасности Украины.

"300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут свою службу по защите внутренней безопасности Украины. Несмотря на какие-либо заявления о возможных агрессивных действиях со стороны РФ никто не паникует и не боится, - каждый просто выполняет свою работу для спокойствия украинцев", - сказал Монастырский.

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Он отметил, что МВД Украины приложит все усилия для недопущения сепаратистских проявлений, которые имели место в весной 2014 года.

"Повторения Славянска мы также не допустим. Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и колебаний", - добавил Монастырский.

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Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент. Он считает, что это может случиться как до окончания игр в Пекине, так и после.

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