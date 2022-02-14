"Брехня": Лукашенко отрицает планы вторжения в Украину

Лукашенко заверил, что война ему не интересна, но вывод войск РФ – это внутреннее дело Минска и Москвы

Беларусь не заинтересована в нападении на Украину, однако вопрос вывода российских войск из страны является внутренним делом Москвы и Минска. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с украинским политиком Александром Морозом, пишет Белта.

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"Эта брехня по поводу того, что Лукашенко готов напасть на Украину: слушайте, мне это никогда не нужно было, не надо и сейчас. Но то, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается", - заявил он.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что график вывода российских войск, которые сейчас участвуют в учениях на территории Беларуси, является внутренним дело Москвы и Минска.

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"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска?". Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело", - заявил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что "если нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем". В это же время политик убежден, что горячей войны не произойдет, так как они "слишком привыкли к комфорту".

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