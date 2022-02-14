МАУ эвакуировала самолеты в Европу
Компания "Международные авиалинии Украины" отправила часть своего авиапарка в Европу по требованию лизингодателей. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
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В компании рассказали, что им поступило официальное уведомление от страховых компаний о том, что полеты в воздушном пространстве Украины больше не будут страховаться.
"В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании. Кроме этого 2 самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград", - говорится в сообщении.
Напомним, самолет SkyUp вынужденно сел в Кишиневе из-за запрета полета над Украиной. Рейс должен был сесть в Борисполе.
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