Самолет SkyUp вынужденно сел в Кишиневе из-за запрета полета над Украиной

Рейс должен был сесть в Борисполе.

Из-за требований владельца воздушного судна самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Молдова). Как сообщает авиаперевозчик, SkyUp вместе с посольством Украины в Молдове обеспечит возвращение пассажиров в Украину.

Читайте также: В Украину прибыл второй за день самолет с боеприпасами из США

12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев.

Авиакомпания SkyUp сумела договориться о посадке в ближайшем к территории Украины аэропорту – в Кишиневе – и организовать трансфер для 175 пассажиров в Киев. Также, все пассажиры были обеспечены питанием.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину.