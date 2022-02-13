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Самолет SkyUp вынужденно сел в Кишиневе из-за запрета полета над Украиной

Рейс должен был сесть в Борисполе.
 |  Автор: Максим Григорьев
Самолет SkyUp вынужденно сел в Кишиневе из-за запрета полета над Украиной
Самолет сел в Кишиневе / Air France-KLM

Из-за требований владельца воздушного судна самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Молдова). Как  сообщает авиаперевозчик, SkyUp вместе с посольством Украины в Молдове обеспечит возвращение пассажиров в Украину. 

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12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев.  

Авиакомпания SkyUp сумела договориться о посадке в ближайшем к территории Украины аэропорту – в Кишиневе – и организовать трансфер для 175 пассажиров в Киев. Также, все пассажиры были обеспечены питанием. 

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину.

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