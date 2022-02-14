Львовянка вышла замуж за покойника ради квартиры

Женщине приглянулась квартира в самом центре Львова

Во Львове квартирная аферистка попала в СИЗО после того, как незаконно завладела квартирой покойника. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Согласно материалам следствия, женщина мошенническим способом завладела квартирой в центре Львова рядом со Стрыйским парком.

"Для этого она подделала свидетельство о женитьбе на покойном пенсионере и путем оформления наследства с использованием поддельных документов незаконно завладела указанным объектом недвижимости", - говорят в прокуратуре.

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Правоохранители отметили, что квартира покойного должна была отойти в коммунальную собственность города по решению суда.

В настоящее время львовянке вручили подозрение в подделке и использовании официального документа, а также в мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем. На время следствия суд отправил ее под стражу.

Напомним, в 2021 году в Украине разоблачили более 400 онлайн-мошенников. Все чаще к совершению мошенничества в Интернете причастны не отдельные злоумышленники, а преступные группы.

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