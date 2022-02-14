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Украина разработает проекты законов об особом статусе Донбасса, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также призвал "к прямым переговорам Киева и Москвы".
 |  Автор: Виталий Кулак
Украина разработает проекты законов об особом статусе Донбасса, - Шольц
Иллюстративное фото / president.gov.ua

Украина разработает законопроекты об особом статусе Донбасса и выборах на временно оккупированных территориях. Об этом сегодня, 14 февраля, заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Президент Зеленский меня уверил, что Украина предоставит проекты законов об особом статусе и о выборах для дискуссии", – сказал Шольц.

Он также призвал "к прямым переговорам Киева и Москвы" и сообщил, что ожидает новой встречи политических советников лидеров стран "Нормандской четверки".

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что временно оккупированный Донбасс не получит особого статуса на условиях России. Ни у одного региона не будет права вето на решения государственного уровня. По его словам, Киев проводит глубокую децентрализацию, а также он готов проводить работы над реализацией Минских соглашений.

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Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент. Он считает, что это может случиться как до окончания игр в Пекине, так и после.

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