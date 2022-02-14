Будущее европейской безопасности решается в Украине, - Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина является частью европейской системы безопасности

Зеленский рассказал о важности Украины для безопасности Европы / president.gov.ua

Будущее европейской системы безопасности сейчас решается в Украине. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Читайте также: МАУ эвакуировала самолеты в Европу

"Именно в Украине сегодня решается будущая архитектура европейской безопасности, неотъемлемой частью которой является наша страна", - сказал Зеленский.

По словам главы украинского государства, он обсуждал с немецким канцлером принципы, по которым должна быть перестроена архитектура безопасности в Европе. В частности речь шла о необходимости конкретных юридических гарантий, которые смогут защитить Украину.

Напомним, после встречи с Шольцем Зеленский заговорил о встрече глав "нормандии". Глава государства провел переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем, который после Киева посетит Москву.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.