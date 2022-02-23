Путина призвали воздержаться от военных действий в Украине

Такое совместное заявление сделали 23 февраля президенты Украины, Литвы и Польши.

Президенты Украины, Литвы и Польши сегодня, 23 февраля, в совместном заявлении призвали РФ вывести свои войска из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также воздержаться от дальнейших военных действий в Украине и провести деэскалацию. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Главы государств "Люблинского треугольника" решительно осудили решение РФ признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР", которое является грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, в частности Устава ООН, а также гарантий безопасности, предоставленных Украине Будапештским меморандумом.

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"Мы призываем Россию к деэскалации и отводу ее вооруженных сил, расположенных на границах Украины и временно оккупированных территориях Украины, а также воздержаться от предпринимаемых дальнейших военных действий", - говорится в заявлении президентов.

Также президенты Украины, Литвы и Польши призвали международное сообщество принять решительные и далеко идущие шаги в ответ на акт агрессии РФ. По их мнению, это должен быть пакет санкций против России, в том числе блокирование проекта "Северный поток – 2".

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Напомним, 21 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин заявил о признании террористических "ДНР" и "ЛНР". 22 февраля Совет Федерации РФ дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что по запросу украинского внешнеполитического ведомства рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

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Главы государств "Люблинского треугольника" / president.gov.ua