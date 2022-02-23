На Донбассе 59 обстрелов: погиб украинский солдат

Российско-оккупационные войска использовали РСЗО "Град", артиллерию и минометы.

С начала текущих суток, 23 февраля 2022 года, и по состоянию на 17:00 в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска 59 раз обстреляли позиции ВСУ. Погиб украинский военнослужащий, а еще один получил боевую травму, сообщила в Facebook пресс-служба штаба ООС.

В частности, боевики обстреляли позиции ВСУ возле населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Южное, Пески, Светлодарск, Богдановка, Станица Луганская, Счастье, Авдеевка, Марьянка и др. Они использовали РСЗО "Град", артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, различные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Еще один украинец получил боевую травму.

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Напомним, 21 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин заявил о признании террористических "ДНР" и "ЛНР". 22 февраля Совет Федерации РФ дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что по запросу украинского внешнеполитического ведомства рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

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