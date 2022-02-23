Россия не остановится на Украине, - Кулеба в ООН

Если Путина не остановить, мир вернется "в самые темные времена 20-го века", говорят в МИД

Российская агрессия является проблемой всех стран, поскольку на одной лишь Украине Кремль не остановится. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

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"Я предупреждаю каждую нацию на этой выдающейся палате. Никто не сможет отсидеть этот кризис, если Путин решит, что он может двигаться вперед своей агрессией против Украины. Ваши государства и ваши народы столкнутся с болезненными последствиями вместе с нашим государством и народом. Вот почему мы должны использовать этот последний шанс для действий и остановить Путина там, где он есть", - сказал Кулеба.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что с началом полномасштабной войны в Украине наступит конец для прежнего мирового порядка. По его словам, если не дать быстрый и решительный ответ на действия России, это станет банкротством международной системы безопасности.

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"Это мрачный сценарий, который вернет нас в самые темные времена 20-го века. Россия не остановится на Украине. Если постоянному члену Совбеза ООН удастся нарушить буквально все правила, другие будут вдохновлены им и следовать его примеру", - отметил Кулеба.

Напомним, всем россиянам могут запретить въезд в Евросоюз. В это же время он верит, что решить ситуацию вокруг Украину удастся мирно и эффективно.

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