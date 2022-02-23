Кабмин отменил карантинные ограничения на границе

Правда, только для граждан Украины, которые возвращаются домой

После введения чрезвычайного положения в стране Кабмин упростил правила пересечения границы гражданами Украины при возвращении из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Кабинет Министров Украины отменил требование об обязательной самоизоляции и установлении приложения "Вдома" или обсервации для украинцев, вернувшихся из-за границы и не имеющих документа о прививках, отрицательного теста на COVID-19 или справки о выздоровлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свободно вернуться домой могут все, включая тех, кто не имеет никаких "ковидных" документов.

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Также отменены ранее введенные из-за "Омикрона" ограничения на въезд для тех, кто приезжает из стран южной Африки. Ранее иностранцы, прибывавшие оттуда, вообще не могли въехать в Украину, а украинцы – были обязаны уходить на самоизоляцию. Теперь эти ограничения убраны.

Напомним, президент Польши заявил, что всем россиянам могут запретить въезд в Евросоюз. В это же время он верит, что решить ситуацию вокруг Украину удастся мирно и эффективно.

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