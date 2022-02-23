Рада перешла на работу в чрезвычайном режиме

На практике он будет мало отличаться от обычного

Верховная рада перешла на режим работы в условиях чрезвычайного положения. За соответствующее решение проголосовали 342 нардепа, сообщает парламентская пресс-служба.

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Проект постановления о работе Рады в условиях чрезвычайного или военного положения на рассмотрение народных избранников внес глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Документ предусматривает, что парламент продолжит работать в привычном режиме, но с учетом следующих поправок:

работа осуществляется в режиме пленарных заседаний, в том числе в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях и группах;

внеочередные заседания предлагает согласительный совет депутатских фракций или групп;

согласительный совет созывает спикер Верховной рады, либо его первый заместитель (либо исполняющий обязанности замглавы парламента).

Напомним, Рада выделила на оборону дополнительно 23 млрд грн. Из них 16 млрд грн получит Минобороны на увеличение зарплаты военным, территориальную оборону, программы развития и разработки современного вооружения.

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