Россия начала вторжение в Украину с оккупированного Крыма (видео)

Это произошло сегодня, 24 февраля 2022 года, примерно в 05:00.

Россия начала вторжение в Украину / dpsu.gov.ua

Россия начала вторжение в Украину с оккупированного Крыма. Это произошло сегодня, 24 февраля, примерно в 05:00, сообщила пресс-служба ГПСУ.

"C оккупированного полуострова произошло движение российской военной техники. Как сообщалось …, агрессия России произошла сегодня около 05:00. Нападение также произошло со стороны временного оккупированной АР Крым", - говорится в сообщении ГПСУ.

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По данным пограничников, сейчас через административную границу с оккупированным полуостровом проходит российская военная техника.

В Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях проходят атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска с применением артиллерии и тяжелой техники.

Напомним, 21 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин заявил о признании террористических "ДНР" и "ЛНР". 22 февраля Госдума РФ ратифицировала соглашения с т.н. "ДНР/ЛНР".

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Кроме того, Совет Федерации РФ дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Напомним, сегодня утром, 24 февраля, после того, как Россия вторглась в Украину, президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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