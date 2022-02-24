"Укрзализныця" временно остановила поезда в Харьков

Это сделано в целях безопасности из-за вторжения России в Украину.

"Укрзализныця" сегодня, 24 февраля, в связи с вторжением России в Украину временно остановила поезда в Харьков. Внесены изменения в расписание поездов по другим направлениям, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба "УЗ".

В сообщении говорится, что в целях безопасности внесены изменения в движение поездов: №10 Киев-Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волноваху, №11 Киев-Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель-Новоалексеевка следуют до ст. Федоровка, №44 Ивано-Франковск - Киев остановлен по ст. Ирша, №112 Киев - Авдеевка остановлен по ст. Покровск.

"Укрзализныця" также сообщила, что все поезда в и из Киева, и поезда западного направления курсируют по графику.

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Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями. Это касается направления Мариуполя через Днепр.

Ранее стало известно, что сегодня утром, 24 февраля, Россия вторгалась в Украину. Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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