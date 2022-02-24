Идут тяжелые бои, на некоторых направлениях враг отброшен, - ОП

Сегодня, 24 февраля 2022 года, примерно в 05:00 Россия вторглась в Украину.

По состоянию на 09:30 24 февраля Вооруженные силы Украины вели тяжелые бои с российскими войсками, которые вторглись в нашу страну. На некоторых направлениях враг отброшен, сообщил во время брифинга советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Вооруженные силы Украины введут тяжелые бои. Уже есть результаты. На некоторых направлениях ВС РФ отброшены. Имеем потери", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что ВСУ были готовы ко всем сценарным планам РФ. Сейчас украинские военнослужащие активно сопротивляются вторжению РФ. Подоляк отметил, что сопротивление будет иметь нарастающий характер.

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Напомним, 21 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин заявил о признании террористических "ДНР" и "ЛНР". После этого Совет Федерации РФ дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Ранее стало известно, что сегодня утром, 24 февраля, Россия вторгалась в Украину. Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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