ВСУ сбили шестой военный самолет РФ

Это произошло в районе Краматорска (Донецкая область).

Вооруженные силы Украины сегодня, 24 февраля, сбили шестой российский военный самолет. Это произошло в районе Краматорска (Донецкая область), сообщил в Facebook пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

"В районе Краматорска уничтожен 6-й самолет РФ. Следите за обновлениями", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 24 февраля украинские военнослужащие сбили пять российских самолетов в Луганской области. Кроме того, были уничтожены два танка оккупантов.

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Напомним, 21 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин заявил о признании террористических "ДНР" и "ЛНР". После этого Совет Федерации РФ дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Сегодня утром, 24 февраля, Россия вторгалась в Украину. Это произошло примерно в 05:00. По данным советника руководителя ОП Михаила Подоляка, ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими войсками, которые вторглись в нашу страну. На некоторых направлениях враг отброшен.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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