Враг понес серьезные потери, - Зеленский

Сегодня, 24 февраля 2022 года, примерно в 05:00 Россия вторглась в Украину.

Российские войска, которые сегодня, 24 февраля 2022 года, вторглись в Украину, понесли серьезные потери. Такое заявление во время брифинга сделал украинский президент Владимир Зеленский.

"Враг понес серьезные потери, будет еще больше, они пришли на нашу землю", - сказал Зеленский.

Глава государства призвал украинцев поднимать флаг Украины по всей стране.

Напомним, 21 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин заявил о признании террористических "ДНР" и "ЛНР". После этого Совет Федерации РФ дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Читайте также: ВСУ сбили шестой военный самолет РФ

Сегодня утром, 24 февраля, Россия вторгалась в Украину. Это произошло примерно в 05:00. По данным советника руководителя ОП Михаила Подоляка, ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими войсками, которые вторглись в нашу страну. На некоторых направлениях враг отброшен.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.