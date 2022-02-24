Вторжение РФ: уже погибли более 40 человек - Арестович

Сегодня, 24 февраля 2022 года, примерно в 05:00 Россия вторглась в Украину.

С начала российской агрессии, которая началась сегодня рано утром, 24 февраля, в Украине уже погибли более 40 человек. Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, на данный момент также известно о том, что несколько десятков человек ранены.

"Я знаю, что на сейчас более 40 погибших и несколько десятков раненных", - сказал Арестович.

Напомним, 21 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин заявил о признании террористических "ДНР" и "ЛНР". После этого Совет Федерации РФ дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

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Сегодня утром, 24 февраля, Россия вторгалась в Украину. Это произошло примерно в 05:00. По данным советника руководителя ОП Михаила Подоляка, ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими войсками, которые вторглись в нашу страну. На некоторых направлениях враг отброшен.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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