Оккупанты пытаются захватить Тростянец: идет бой

Об этом рассказал мэр Тростянца Юрий Бова.

В Сумской области российские войска сегодня, 25 февраля, пытаются захватить город Тростянец. Украинские военнослужащие защищаются, сообщил в Facebook мэр Тростянца Юрий Бова.

"В Тростянке сейчас идет бой против танков агрессора", - написал мэр города.

По его словам, украинские военнослужащие отражают атаку противника. Слышна интенсивная перестрелка из стрелкового оружия.

ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими войсками. На некоторых направлениях враг отброшен. Российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Они подошли поселку Ворзель в Ирпенском районе. Сегодня утром под Черниговом отражен прорыв российских войск.

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По данным Генштаба ВСУ, к настоящему моменту подтверждено уничтожение нескольких самолетов и вертолетов, десятков единиц другой техники оккупантов. Есть несколько пленных оккупантов.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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