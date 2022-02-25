От гарантов Будапештского меморандума требуют прекратить агрессию РФ

Об этом говорится в обращении спикера ВР Руслана Стефанчука к народам мира.

Верховная Рада требует от государств-гарантов суверенитета Украины по Будапештскому меморандуму немедленно принять меры для прекращения вооруженной агрессии России против Украины, выведения российской техники с украинской земли. Об этом говорится в обращении спикера ВР Руслана Стефанчука к народам мира.

"Верховная Рада Украины обращается к государствам… так называемого Будапештского меморандума с требованием применить немедленные действия для эффективной деэскалации и прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, выведения ее войск и техники с территории Украины и предоставления реальной помощи Украине в восстановлении ее суверенитета", - говорится в заявлении ВР.

Также Рада призвала НАТО развернуть над Украиной бесполетную зону для защиты гражданского населения от авиа- и ракетных ударов, и ввести по отношению к России самые строгие санкции.

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Между тем, ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими войсками. На некоторых направлениях враг отброшен. Российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Они подошли поселку Ворзель в Ирпенском районе.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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