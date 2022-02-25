Зеленский возглавил Ставку Верховного главнокомандующего

Членами Ставки Верховного главнокомандующего стали 19 человек.

В Украине для обеспечения стратегического руководства ВСУ образована Ставка Верховного главнокомандующего. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №72/2022, свидетельствуют данные сайта Офиса президента.

Возглавил Ставку Верховного главнокомандующего президент Украины, Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский, координатор Ставки – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Читайте также: Зеленский потребовал ввести бесполетную зону над Украиной

Членами Ставки Верховного главнокомандующего стали 19 человек. Среди них: министр обороны Алексей Резников, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МВД Денис Монастырский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и др.

Напомним, 24 февраля 2022 года, примерно в 05:00 Россия вторглась в Украину с нескольких направлений.

ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими войсками. На некоторых направлениях враг отброшен. По данным Генштаба ВСУ, к настоящему моменту подтверждено уничтожение нескольких самолетов и вертолетов, десятков единиц другой техники оккупантов. Есть несколько пленных оккупантов.

Читайте также: Появилось видео последствий боев в Сумах

Среди ВСУ тоже есть потери. Так, в Одесской области в результате атаки российских войск на воинскую часть ПВО ВСУ погибли 22 человека.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.