Под Киевом оккупанты обстреляли село Гавриловское, - ОГА

В результате обстрела есть жертвы среди мирного населения.

Сегодня, 25 февраля, в Киевской области российские оккупанты обстреляли село Гавриловское, расположенное неподалеку от Ворзеля. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Киевскую областную государственную администрацию.

В сообщении говорится, что в результате обстрела села Гавриловское есть жертвы среди мирного населения.

Между тем, ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими войсками. На некоторых направлениях враг отброшен. Российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Они подошли к поселку Ворзель в Ирпенском районе. В самом Киеве на Оболони обезвредили вражескую диверсионную группу.

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В Черниговской области сегодня, 25 февраля, на менском направлении подразделения ВСУ уничтожили 20 российских танков. Еще 10-15 единиц техники оккупанты потеряли в районе Рипок.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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