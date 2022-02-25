Правила поведения в зоне боев: важные советы для населения

Если ваш город или поселок оказался в зоне боевых действий, будьте чрезвычайно осторожны и предусмотрительны

В связи с полномасштабным вторжением российской армии в Украину множество украинских городов и поселков стали ареной боев. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, как следует себя вести гражданскому населению, оказавшемуся в зоне боевых действий.

Читайте также: КГГА призывает жителей Оболони не выходить на улицу

"Помните, что в критический момент необходимо быть собранными и сфокусированными, не реагировать на возможные провокации. От этого зависит ваша безопасность", - предупредили спасатели.

Важные правила:

Всегда носите с собой документы, удостоверяющие личность.

Держите в кармане записку с важной медицинской информацией – о группе крови, возможных проблемах со здоровьем, аллергиях.

Не выходите на улицу без крайней необходимости, избегайте мест с большим скоплением людей.

Помните, что демонстрация патриотической атрибутики может спровоцировать солдат противника на насильственные действия.

Узнайте места расположений ближайших укрытий и всегда будьте готовы туда эвакуироваться.

Читайте также: Ехавшие в Счастье для эвакуации жителей автобусы обстреляли из Градов - ОГА

Категорически запрещается:

Рассказывать о своих планах малознакомым людям.

Приближаться к военной технике, особенно вражеской.

Фотографировать и снимать на видео украинских солдат и военную технику.

Приближаться к местам, где в настоящее время идет бой.

Носить с собой оружие, если вы не задействованы в обороне своего города.

Подбирать брошенное оружие или боеприпасы.

Трогать что-либо, лежащее вместе боев – самые обычные предметы могут быть заминированы.

Носить армейскую форму, камуфлированную одежду или одежду с шевронами, если вы не задействованы в обороне.

Напомним, киберполиция создала спецбот для сообщений о вражеских метках на дорогах. В полиции сообщают, что можно сфотографировать точки и попасть в единственную базу на Google Maps.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.