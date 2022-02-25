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Правила поведения в зоне боев: важные советы для населения

Если ваш город или поселок оказался в зоне боевых действий, будьте чрезвычайно осторожны и предусмотрительны
 |  Автор: Юрий Кобзар
Правила поведения в зоне боев: важные советы для населения
Иллюстративное фото / EPA

В связи с полномасштабным вторжением российской армии в Украину множество украинских городов и поселков стали ареной боев. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, как следует себя вести гражданскому населению, оказавшемуся в зоне боевых действий.

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"Помните, что в критический момент необходимо быть собранными и сфокусированными, не реагировать на возможные провокации. От этого зависит ваша безопасность", - предупредили спасатели.

Важные правила:

  • Всегда носите с собой документы, удостоверяющие личность.
  • Держите в кармане записку с важной медицинской информацией – о группе крови, возможных проблемах со здоровьем, аллергиях.
  • Не выходите на улицу без крайней необходимости, избегайте мест с большим скоплением людей.
  • Помните, что демонстрация патриотической атрибутики может спровоцировать солдат противника на насильственные действия.
  • Узнайте места расположений ближайших укрытий и всегда будьте готовы туда эвакуироваться.

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Категорически запрещается:

  • Рассказывать о своих планах малознакомым людям.
  • Приближаться к военной технике, особенно вражеской.
  • Фотографировать и снимать на видео украинских солдат и военную технику.
  • Приближаться к местам, где в настоящее время идет бой.
  • Носить с собой оружие, если вы не задействованы в обороне своего города.
  • Подбирать брошенное оружие или боеприпасы.
  • Трогать что-либо, лежащее вместе боев – самые обычные предметы могут быть заминированы.
  • Носить армейскую форму, камуфлированную одежду или одежду с шевронами, если вы не задействованы в обороне.

Напомним, киберполиция создала спецбот для сообщений о вражеских метках на дорогах. В полиции сообщают, что можно сфотографировать точки и попасть в единственную базу на Google Maps.

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