В Ахтырке оккупанты обстреляли детсад, ранены дети – ОГА
Сегодня, 25 февраля, в Ахтырке российские оккупанты обстреляли жилой массив, детский сад. Тяжело ранены дети, сообщил в Facebook глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Был обстрел "ураганами" в Ахтырке, попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Было много людей. Число раненых и погибших не знаем, есть тяжело раненые дети", - написал Живицкий.
По его словам, российские оккупанты сегодня уже три раза обстреляли Актырку из различного оружия.
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Нужно отметить, что в Сумской области ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими войсками. В частности, оккупанты пытаются захватить город Тростянец.
Между тем, российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Они подошли к поселку Ворзель в Ирпенском районе. В самом Киеве на Оболони обезвредили вражескую диверсионную группу.
Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.
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