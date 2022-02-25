В Ахтырке оккупанты обстреляли детсад, ранены дети – ОГА

Российские оккупанты сегодня, 25 февраля, уже три раза обстреляли Актырку.

Сегодня, 25 февраля, в Ахтырке российские оккупанты обстреляли жилой массив, детский сад. Тяжело ранены дети, сообщил в Facebook глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Был обстрел "ураганами" в Ахтырке, попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Было много людей. Число раненых и погибших не знаем, есть тяжело раненые дети", - написал Живицкий.

По его словам, российские оккупанты сегодня уже три раза обстреляли Актырку из различного оружия.

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Нужно отметить, что в Сумской области ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими войсками. В частности, оккупанты пытаются захватить город Тростянец.

Между тем, российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Они подошли к поселку Ворзель в Ирпенском районе. В самом Киеве на Оболони обезвредили вражескую диверсионную группу.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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