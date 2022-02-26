Зеленский за переговоры с Россией и против ультиматумов, - Подоляк

В Офисе президента прокомментировали заявление россиян якобы о том, что Зеленский отказался от переговоров.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк опроверг заявление пресс-секретаря Путина о якобы отказе Украины от переговоров. Президент Зеленский выступает за полноценные переговоры с Российской Федерацией, подчеркнул Подоляк в комментарии Интерфакс-Украине.

При этом Владимир Зеленский против неприемлемых для Украины условий и ультиматумов.

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"Ложь россиян о том, что якобы у их сил был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими, при максимальной интенсивности. Именно потому что президент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", - отметил он.

Михаил Подоляк заявил, что любая война в любом случае завершится переговорами. В частности, украинские власти услышали позиции Кремля.

"Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы вроде бы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Ясно, что нужен иной подход. Переговоры должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины. Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистическая амбиция", - подытожил советник.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Украина якобы отказалась от переговоров.