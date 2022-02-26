В Бахмаче жители преградили дорогу российским танкам

Черниговская область оккупантам не рада

В городе Бахмач на Черниговщине местные жители заблокировали движение российской бронетехники. Видео происходящего опубликовало издание "РБК-Украина".

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Сообщается, что со стороны Конотопа в Бахмач зашла большая колонна военной техники россиян – не менее 100 единиц, по словам очевидцев. Движение оккупантов попытались заблокировать мирные жители, которые преградили им дорогу.

На опубликованных кадрах видно, что люди в гражданской одежде и без оружия пытаются своими телами препятствовать продвижению военной техники по дороге. Нашелся даже смельчак, который решил забраться на одну из машин, но затем всё же спрыгнул на землю.

Чтобы разблокировать дорогу, оккупанты применили свето-шумовую гранату.

Напомним, в Украине снесут все дорожные знаки, чтобы враг заблудился. Укравтодор распорядился убрать с украинских дорог все дорожные знаки, по которым ориентируются захватчики.

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