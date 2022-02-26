В Украине снесут все дорожные знаки, чтобы враг заблудился

Укравтодор распорядился убрать с украинских дорог все дорожные знаки, по которым ориентируются захватчики

В Украине решили срочно демонтировать все дорожные знаки, в первую очередь указатели направлений к населенным пунктам. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

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"Демонтируем дорожные знаки по всем дорогам страны. Приоритет #1 – указательные знаки, названия населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В Укравтодоре отметили, что у противника очень ненадежная связь, поэтому он плохо ориентируется на местности.

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"Давайте поможем им попасть прямо в ад. Укравтодор призывает все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости", - заявили в ведомстве.

Напомним, СБУ создала чат-бот для сообщений о передвижении российской техники и ДРГ. Гражданам Украины предлагают оперативно сообщать о передвижении российской техники и диверсионно-разведывательных групп.

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