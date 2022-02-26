ВСУ уничтожили все железнодорожные узлы, ведущие в Россию

Гнать войска и технику по железным дорогам прямо в украинские города у россиян не выйдет

В течение субботы, 26 февраля, украинские войска уничтожили все железнодорожные узлы, которые связывали систему железных дорог Украины с российскими железными дорогами. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

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Как сообщается, ВСУ сделали невозможной оперативную доставку военной техники и личного состава российской армии по железным дорогам непосредственно в Украину.

"Россияне запросили восстановить связь с центральным штабом Укрзалізниці якобы с гуманитарными целями. На что получили ответ от украинских диспетчеров: "Русский поезд, иди на х*й!", - пишет издание.

Напомним, в Украине снесут все дорожные знаки, чтобы враг заблудился. Украинцев призывают уничтожать указатели к населенным пунктам.

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