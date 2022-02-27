Российский миллиардер призвал положить конец войне в Украине

Российский олигарх высказался против действий президента Российской Федерации.

Олигарх и совладелец Альфа-банка" Михаил Фридман, занимающий 11-е место в российском Forbes, выступил за прекращение военных действий Российской Федерацией в Украине. В частности, он назвал войну "трагедией" и призвал остановить "кровопролитие". Об этом пишет BBC со ссылкой на Financial Times. Фридман рассказал, что родился во Львове и проживал там до 17-летия. Его родители - украинцы.

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"Я родился в западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители – граждане Украины и живут во Львове, моем любимом городе, – написал Фридман. – Но также я провел большую часть моей жизни как гражданин России, создавая и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинцам и русским и, на мой взгляд, нынешний конфликт – это трагедия и для тех, и для других".

Убежден, что война никогда не может быть решением. Ценой этого кризиса будут жизни и урон двум нациями, которые были братскими сотни лет, - подчеркнул он

Российский миллиардер назвал завершение войны в Украине "пугающе далеким": "Но я могу только присоединиться к тем, чье горячее желание заключается в том, чтобы кровопролитие остановилось. Я уверен, что мои деловые партнеры с этим согласны".

Напомним, "Альфа-Банк" попал под санкции США, что подразумевает запрет на покупку ценных бумаг американцами. Также банк попал и под европейские санкции.