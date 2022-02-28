В Ахтырке ввели комендантский час, за мародерство – расстрел

Об этом сообщил городской голова Павел Кузьменко.

В Ахтырске (Сумская область) ввели с 17:30 до 7:00 комендантский час, а за мародерство будут расстреливать на месте. Об этом в Facebook сообщил городской голова Павел Кузьменко.

"Во время комендантского часа никто никуда не ходит… Военные обеспечивают безопасность нашего города, нашей страны и также они обеспечивают спокойствие в нашей громаде. Потому ночью во время комендантского часа есть разрешение стрелять сначала на предупреждение, а потом на поражение", - сказал Кузьменко.

Он призвал горожан носить с собой документы, не провоцировать военных и не появляться на улице в нетрезвом виде.

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Кузьменко также заявил, что в городе были случаи мародерства, мародеры будут уничтожаться на месте преступления. Также как мародерство будет расцениваться поднятие цен на товары.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных.

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