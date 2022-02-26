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Битва за Чернигов: ВСУ показали трофеи и подбитую технику РФ

На черниговском участке фронта оккупанты по-прежнему не могут прорвать оборону
 |  Автор: Юрий Кобзар
Битва за Чернигов: ВСУ показали трофеи и подбитую технику РФ
Трофейная техника / facebook.com/kommander.nord

В ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных. Об этом сообщает в Фейсбук Оперативное командование "Север".

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"Попытка прорваться в Чернигов не удалась. Минус 2 вражеских танка. Воины Вооруженных Сил Украины захватили несколько русских танков под Черниговом. Теперь они послужат во благо Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что местное население активно помогает армии бить врага. В частности гражданские занимаются изготовлением "коктейлей Молотова" для борьбы с вражеской техникой, сливают топливо из машин-заправщиков и разрушают мосты.

Напомним, в сети показали разваленную военную технику россиян. Украинский солдат рассмеялся над утверждением, что у "РФ самая мощная армия в мире".

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